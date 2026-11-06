Malezya'da Necip Rezak'ın partisi ev hapsi için istenen 12,3 milyon doları ödedi - Son Dakika
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Malezya'da Necip Rezak'ın partisi ev hapsi için istenen 12,3 milyon doları ödedi

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Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın partisi, af kapsamında ev hapsine geçmesi için istenen 12,3 milyon dolarlık para cezasını Yüksek Mahkemeye ödedi. Ağustos 2022'den beri cezaevinde olan Rezak'ın 6 yıllık hapis cezasının kalanını ev hapsinde geçirmesinin önü açıldı.

KUALA Malezya'da yolsuzluk davasında 6 yıl hapse mahkum edilen eski Başbakan Necip Rezak'ın partisi 12,3 milyon dolarlık cezayı ödeyerek, Rezak'ın cezasının kalan kısmını ev hapsinde geçirmesinin önünü açtı.

Necip'in partisinin Genel Sekreteri Asyraf Wajid Dusuki, yaptığı yazılı açıklamada, Malezya Kralı Sultan İbrahim İskender'in çıkardığı af kapsamında Necip'in ev hapsine geçmesi için istenen 12,3 milyon dolarlık para cezasının toplandığını duyurdu.

Asyraf, bugün söz konusu paranın Yüksek Mahkemeye ödendiğini bildirdi.

Böylece Ağustos 2022'den beri cezaevinde olan Necip'in 6 yıllık hapis cezasının kalan kısmını ev hapsinde tamamlamasının önü açıldı.

Necip'in ev hapsi hakkı, başka bir davada aldığı 15 yıl hapis cezasını kapsamıyor.

Malezya tarihinin "hapis cezasına çarptırılan ilk eski başbakanı"

Malezya'nın en yüksek adli makamı Federal Mahkeme, Temmuz 2020'de Necip'i Malezya Kamu Kalkınma Fonu'nun (1MDB) yan kuruluşu SRC International'dan "zimmetine para geçirme", "görevi kötüye kullanma", "kara para aklama" ve "güveni kötüye kullanma" gibi 7 ayrı suçtan 12 yıl hapse mahkum etmişti.

Malezya Af Kurulu ise Şubat 2024'te Necip'in 12 yıl hapis cezasını 6 yıla düşürmüş ve para cezasında indirime gitmişti.

Necip, mahkumiyetinin Federal Mahkemece onanmasının ardından, Ağustos 2022'de Kajang Hapishanesi'nde cezasını çekmeye başladı ve "ülke tarihinin hapis cezasına çarptırılan ilk eski başbakanı" oldu.

Öte yandan, Necip Aralık 2025'te de 1MDB yolsuzluk skandalına ilişkin görülen davada, 4 ayrı "yetkiyi kötüye kullanma" ve 21 ayrı "kara para aklama" suçundan suçlu bulunmuş ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB'den, 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA
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