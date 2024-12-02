Malezya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

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KUALA LUMPUR, 2 Aralık (Xinhua) -- Malezya'da meydana gelen sel felaketinde, Kelantan eyaletinde çiftlik hayvanlarıyla ilgilenen iki yaşlı boğularak hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı pazartesi günü itibarıyla 6'ya yükselmiş oldu.

Malezya Sosyal Refah Dairesi'ne göre, selden etkilenen 134.524 kişi, yerel saatle 11.00 itibarıyla 613 farklı sel yardım merkezinde barınmaya başladı.

Ülkenin doğu kıyısındaki Kelantan ve Terengganu eyaletleri selden en çok etkilenen bölgeler oldu.

Başbakan Enver İbrahim, hükümetin sel sonrası takip tedbirleri için ek bütçe ayırdığını ve çalışmaların bu ay ortasında başlayacağını açıkladı.

Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı ise, selden etkilenen çiftçilere yönelik destek planlarının değerlendirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, finansal yardımlar ve sel sonrası iyileştirme desteklerinin sağlanması gibi çeşitli yardım seçeneklerinin üzerinde çalışıldığını vurguladı.