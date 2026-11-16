Malezya\'da seller 2.500\'den fazla kişiyi tahliyeye zorladı, Selangor en çok etkilendi

KUALA LUMPUR, 16 Kasım (Xinhua) -- Malezya'da seller nedeniyle 2.500'den fazla kişi tahliye edildi. Sellerin en fazla Selangor eyaletinde etkili olduğu bildiriliyor.

Malezya Sosyal Refah Dairesi, Selangor'daki 7 tahliye merkezinde pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla 1.343 sel mağdurunun kaldığını açıkladı.

Sellerden Perak, Penang ve Borneo Adası'nın kuzeyindeki Sarawak eyaleti de etkilendi.

Meteoroloji yetkilileri, Mart 2027'ye kadar sürmesi beklenen Kuzeydoğu Musonu nedeniyle şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarın süreceği yönünde uyarılarda bulunuyor.