Malezya'dan Orta Doğu'da Ateşkes Desteği

09.03.2026 11:05
Başbakan İbrahim, Orta Doğu'daki krizde ateşkes girişimlerini destekleyeceklerini açıkladı.

KUALA Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri nedeniyle Orta Doğu'da tırmanan krizde ateşkes girişimlerine destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

İbrahim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Malezya, müzakere yoluyla sağlanacak ateşkese yönelik her türlü güvenilir çabayı desteklemeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumu, söz konu çatışma "daha fazla can almadan ve daha fazla ülkeyi içine çekmeden" önce "ivedilik ve kararlılıkla" harekete geçmeye çağıran İbrahim, "Malezya Parlamentosu'nun ilkeli ve partiler üstü tutumuyla örtüşür biçimde İran'ın en üst kademelerinden yükselen ihtiyat çağrılarından umut duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'daki durumu "derinden endişe verici" olarak niteleyen Malezya Başbakanı İbrahim, bölge ülkelerinin de saldırılara maruz kaldığına, milyonlarca insanı etkileyen alt ve üstyapı tesislerinin hedef alındığına, petrol ve deniz taşımacılığı açısından önemli güzergahların bulunduğu bölgedeki "aksaklıkların" etkisinin ise bölgenin çok ötesinde olacağına dikkati çekti.

İbrahim, açıklamasında, Orta Doğu'daki söz konusu kriz karşısında "sert bir çizgide ısrar eden sesler olacağını" ancak diyalog kapısının açık tutulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

11:36
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:53:59. #.0.4#
