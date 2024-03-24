Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Gazze'de bir kez daha ateşkes kararı alamamasından dolayı ülkesinin hayal kırıklığına uğradığını belirtti.
Bernama haber ajansına göre Hasan, ABD'nin önerdiği, BMGK'de veto edilen karar tasarısına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.
Hasan, "ABD tarafından önerilen karar tasarısını Rusya ve Çin kabul etmedi çünkü bütüne değinmeyen bazı hususlar vardı. ABD, bu fırsatı Hamas'a terörist demek için kullandı." değerlendirmesinde bulundu.
Malezya'nın Hamas'ın "terörist" olarak nitelendirilmesini kabul etmediğine ve kararda Filistinlilerin memleketlerine dönmelerine izin verilmesinden bahsedilmediğine dikkati çeken Hasan, bunun yerine Hamas'ın elindeki esirlerin İsrail'e iadesinin gerektiğinden söz edildiğini anlattı.
Hasan, BMGK'nin konuyla ilgili uzlaşmaya varmak üzere acil toplantı düzenleyeceğini belirterek, BMGK'nin Gazze'de bir kez daha ateşkes kararı alamamasından dolayı ülkesinin hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.
BM Güvenlik Konseyinde ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısı, Rusya ve Çin tarafından veto edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Malezya Dışişleri Bakanı: BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararı alamaması hayal kırıklığı yarattı - Son Dakika
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