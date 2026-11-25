Malezya, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve görevi başındaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanını öldürdüğü saldırıyı şiddetle kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in 23 Kasım'da Gazze'ye insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in, 1 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiği, 3 çalışanın yaralandığı saldırısının şiddetle kınandığı ifade edildi.

İsrail'in ayrım gözetmeyen, sivilleri ve Birleşmiş Milletler çalışanlarını hedef alan saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in cezasızlığını sona erdirme ve sivillerle insani yardım çalışanlarını koruma çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu tarafından 23 Kasım'da, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen İHA saldırısında, görev başında olan ve üzerinde kurum yeleği bulunan UNRWA çalışanı Adil el-Halu yaşamını yitirmişti.