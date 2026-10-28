Malezya gümrüğü kaçakçılık şüphesiyle 12,2 milyon dolarlık 30 sunucuya el koydu

KUALA Malezya'da gümrük yetkilileri, ileri düzey yapay zeka destekli çiplerle donatılmış 30 sunucuya kaçakçılık şüphesiyle el koydu.

Ülkenin ana havalimanında 15 Ekim'de yapılan denetimde, kaçakçılık şüphesi uyandıran bulgular tespit edildi.

Gümrük yetkilileri, ileri düzey yapay zeka destekli çiplerle donatılmış 30 sunucuya el konulduğunu ve bunların yaklaşık 12,2 milyon dolar değerinde olduğunu belirtti.

Yetkililer, bu sunucuların, denetimlerden kaçınmak amacıyla "elektrikli bileşenler" olarak beyan edildiğini ve gerekli izin alınmadan başka bir Asya ülkesine yeniden ihraç edilmek istendiğini aktardı.

Sunucuların Malezya'ya da bir Asya ülkesinden taşındığı bilgisini paylaşan yetkililer, söz konusu sevkiyatın, daha önce de "kaçakçılık girişiminde bulunan bir suç örgütüyle bağlantılı" olduğunun değerlendirildiğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.