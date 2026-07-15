Malezya, İsrail Vatandaşlarını Sınır Dışı Edecek

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin İsrail'i tanımadığı gerekçesiyle "İsrail vatandaşlarının sınır dışı edileceğini" belirtti.

Yerel Malay Mail gazetesinin haberine göre Başbakan Enver, İsrail vatandaşlarının Malezya'da tespit edildiği iddialarına ilişkin tüm güvenlik kurumlarının kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü kaydetti.

"Soruşturuyoruz, buna izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanan Enver, "Eğer (ülkede) İsrail vatandaşları varsa, İsrail'i tanımadığımız için derhal sınır dışı edilecekler." dedi.

Enver'in açıklamaları, çifte vatandaşlık belgeleri kullanan İsrail vatandaşlarının Johor eyaletinde tespit edildiğine yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin ardından geldi.