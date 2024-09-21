Malezya Kralı Çin'de Diplomatik Ziyaret - Son Dakika
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Malezya Kralı Çin'de Diplomatik Ziyaret

Malezya'nın Kralı Sultan İbrahim, Çin ile ilişkilerin 50. yılı için resmi ziyarette bulundu.

21.09.2024 20:17
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Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'nın Kralı Sultan İbrahim İskender, Çin ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılında bu ülkeye resmi ziyarette bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 günlük ziyaret için Çin'e gelen Sultan İbrahim için Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda devlet töreni düzenlendi.

Kral İbrahim'in, Çin ile Malezya arasında 1974'te kurulan diplomatik ilişkilerin 50. yılına denk gelen ziyareti, eski Malezya Kralı Sultan Abdul Halim'in 2014'teki ziyaretinden bu yana ilk oldu.

Temmuzda taç giyen Kral İbrahim, ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yaptı.

Anayasal monarşi ile yönetilen Malezya'da kral her 5 yılda bir ülkeyi oluşturan Yöneticiler Konferansı üyesi 9 eyaletin sultanları arasından 5 yıllığına dönüşümlü olarak seçiliyor.

Güney Çin Denizi

Kral İbrahim, Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde, "Malezya'nın, Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın korunması için Çin ile birlikte çalışacağı" mesajını verdi.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasındaki egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, hidrokarbon kaynakları açısından zengin bölgede Malezya'nın yanı sıra Filipinler, Vietnam ve Brunei Sultanlığı da hak iddia ediyor.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, bu ayın başında Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki petrol arama faaliyetleri nedeniyle Malezya'nın Pekin Büyükelçiliğine protesto notları gönderdiğini açıklamıştı.

"Kuşak ve Yol" işbirliği

Çin Devlet Başkanı Şi de görüşmede, Çin'in, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki projelerle Malezya ile ulaştırma ve altyapı bağlantılarını güçlendirmeyi istediğini belirtti.

Malezya'nın Doğu Sahili Demir Yolu (ECRL) ve Çin'in Çincou ile Malezya'nın Kuantan şehirlerinde kurulacak İki Endüstriyel Park projesinin ilerletilmesi gerektiğine işaret eden Şi, ayrıca tarım, yoksullukla mücadele, yeni enerji ve dijital ekonomi alanlarında işbirliğinin geliştirmesi çağrısında bulundu.

Malay çalışmaları kürsüsüne adının verilmesi vesilesiyle Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'ndeki törene katılacak olan Kral İbrahim, Çin Ticari Hava Aracı Şirketinin (COMAC) Pekin Hava Aracı Teknolojisi Araştırma Enstitüsünü de ziyaret edecek.

Kral İbrahim'in, Çin Başbakanı Li Çiang ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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