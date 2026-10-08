Malezya ve Myanmar liderleri anlaştı, ticaret artışı ocak-ağustosta yüzde 140'ı aştı - Son Dakika
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Malezya ve Myanmar liderleri anlaştı, ticaret artışı ocak-ağustosta yüzde 140'ı aştı

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Malezya ve Myanmar, ticaret, yatırım, eğitim, enerji ve sağlık gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ikili ticaretin bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 140'tan fazla arttığını açıkladı.

Malezya ve Myanmar ticaret, yatırım, eğitim, enerji ve sağlık da dahil çeşitli alanlarda işbirliğini artırarak ikili ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Bernama ajansının haberine göre, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesini ziyaret eden Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile Putrajaya'da bir araya geldi.

Ortak basın toplantısında konuşan Enver, Malezya ve Myanmar'ın uzun süredir iyi ilişkilere sahip olduğunu ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin işbirliğini olumsuz etkilediğini belirterek ikili ilişkileri yeniden güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İki ülkenin ticaret, yatırım, eğitim, tarım, gıda, enerji ve sağlık hizmetleri de dahil çeşitli alanlarda işbirliğini artırma konusunda anlaştığını aktaran Enver, Myanmar yönetiminin ülkedeki reformlara yönelik çabalarını takdir ettiklerini ifade etti.

Enver, iki ülke arasındaki ticaretin, bu yılın ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 140'tan fazla arttığını belirterek bu artışın ekonomik ilişkilerin potansiyelini ortaya koyduğunu vurguladı.

Myanmar'daki iç gelişmelere de değinen Enver, ülkenin çok etnikli yapısı nedeniyle karşı karşıya olduğu sorunların karmaşıklığına dikkati çekerek demokratik reformlar dahil, çeşitli konulardaki endişelerini Myanmar tarafına ilettiklerini kaydetti.

Malezya'nın belgesiz yabancı uyruklu kişilere süresiz ev sahipliği yapamayacağını belirten Enver, Myanmar'ın kendi vatandaşlarına ilişkin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Enver, bu yıl bugüne kadar 10 bin 493 Myanmar vatandaşının uçak ve donanma gemileriyle ülkelerine geri gönderildiğini belirtti.

Myanmar Devlet Başkanı Hlaing de geri gönderme işlemlerini hızlandıracaklarını belirterek sürece destek olmak amacıyla Malezya'ya bir donanma gemisi göndereceklerini bildirdi.

Hlaing ayrıca, Malezya'nın Myanmar'ın dördüncü en büyük ticaret ortağı ve dokuzuncu en büyük yatırımcısı olduğuna dikkati çekerek "İkili ekonomik işbirliğimizi geliştirmenin her iki ülke halkına somut ekonomik faydalar ve ortak fırsatlar sağlayacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA
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