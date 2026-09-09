Malezya'da helikopter düştü: 5 ölü
KUCHING, 9 Eylül (Xinhua) -- Malezya'nın Saravak eyaletinde düşen helikopter, 8 Eylül 2026. Malezyalı yetkililer salı günü yaptığı açıklamada, Saravak eyaletinde düşen helikopterdeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
KUCHING, 9 Eylül (Xinhua) -- Malezya'nın Saravak eyaletinde düşen helikopter, 8 Eylül 2026.
Malezyalı yetkililer salı günü yaptığı açıklamada, Saravak eyaletinde düşen helikopterdeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. (Fotoğraf: Bernama/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Malezya'da helikopter düştü: 5 ölü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?