Mali'de 254 eski örgüt üyesi orduya katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mali'de 254 eski örgüt üyesi orduya katıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mali'de DDR-I programı kapsamında 254 eski örgüt üyesi, orduya katılarak yeni bir hayata adım attı.

Mali'de Silahsızlanma, Terhis, Yeniden Entegrasyon ve Uyum (DDR-I) programı kapsamında 254 eski örgüt üyesi eğitim alarak Mali Silahlı Kuvvetlerine (FAMa) katıldı.

FAMa'nın resmi açıklamasına göre, Soufouroulaye Karma Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 254 eski örgüt üyesi, düzenlenen törenle ordu saflarına dahil edildi.

Orduya katılanların 87'sinin Dan Na Ambassagou, 30'unun Dossos avcı grupları ve 137'sinin ise Fulani hareketlerinden geldiği belirtilirken, tamamının ikinci sınıf er rütbesiyle göreve başladığı bildirildi.

Yetkililer, söz konusu entegrasyonun, Mali makamlarının bu aşamada orduya katmayı hedeflediği 2 bin eski örgüt üyesinden ilk grubu oluşturduğunu kaydetti.

Açıklamada, program kapsamında ayrıca bin eski örgüt üyesinin sivil hayata yeniden kazandırılmasına yönelik sosyal ve ekonomik destek çalışmalarının da yürütüleceği ifade edildi.

Mali'de 11 Şubat 2025'te başlatılan DDR-I programı, eski örgüt üyelerinin silahsızlandırılması, devlet kurumlarına entegrasyonu veya sivil yaşama yeniden kazandırılmasını hedefliyor.

Program, Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) ülkeden çekilmesi ve Bamako yönetiminin Cezayir Barış Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından tamamen Mali makamlarının yürüttüğü ilk silahsızlanma ve entegrasyon süreci olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali'de 254 eski örgüt üyesi orduya katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi Fuego Yanardağı 8 sene sonra tekrar hareketlendi, bölgede 250 kişi tahliye edildi
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır

12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
11:54
Böyle bir anket ilk kez yapıldı Seçim haritası komple değişiyor
Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor
11:10
Salah İstanbul’da İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 13:03:48. #7.12#
SON DAKİKA: Mali'de 254 eski örgüt üyesi orduya katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.