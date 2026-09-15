Mali'de 31 Ağustos itibarıyla 731 binden fazla mülteci ve yerinden edilmiş kişi var - Son Dakika
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Mali'de 31 Ağustos itibarıyla 731 binden fazla mülteci ve yerinden edilmiş kişi var

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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih'in Bamako'daki görüşmelerinde sunulan verilere göre, 31 Ağustos itibarıyla Mali'de 731 binden fazla mülteci, sığınmacı ve ülke içinde yerinden edilmiş kişi bulunuyor.

Mali'de mülteci, sığınmacı ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin sayısının 731 bini aştığı bildirildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, başkent Bamako'da Mali hükümet yetkilileriyle görüştü.

Görüşmede sunulan verilere göre, 31 Ağustos itibarıyla ülkede 317 bin 188 mülteci ve sığınmacı ile 414 bin 524 ülke içinde yerinden edilmiş kişi bulunuyor.

90 bin 412 Malili ülkesine dönerken, 338 bin 369 Malili başka ülkelerde mülteci olarak yaşamını sürdürüyor.

Mali, böylece hem komşu ülkelerdeki şiddet olaylarından kaçan kişilere ev sahipliği yapıyor hem de yüz binlerce vatandaşının başka ülkelerde mülteci olarak yaşadığı bir ülke olarak öne çıkıyor.

Mali'deki mültecilerin yaklaşık yüzde 80'ini gençler oluşturuyor.

Salih, yaptığı açıklamada, genç mülteciler ile ev sahibi topluluklar arasındaki diyaloğun spor ve eğitim yoluyla güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, Mali'deki kayıtlı mültecilerin yüzde 69,1'i Burkina Faso, yüzde 21,5'i Nijer, yüzde 8,1'i ise Moritanya'dan geliyor.

Mültecilerin büyük bölümü, ülkenin Mopti, Gao ve Menaka bölgelerinde bulunuyor.

Salih'in 16 Eylül'e kadar sürecek Mali ziyareti kapsamında mülteciler, ev sahibi topluluklar ve BMMYK ekipleriyle de görüşmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Ağustos, Bamako, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali'de 31 Ağustos itibarıyla 731 binden fazla mülteci ve yerinden edilmiş kişi var - Son Dakika

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