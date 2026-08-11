Mali'de Askeri Üsse Saldırı Püskürtüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mali'de Askeri Üsse Saldırı Püskürtüldü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mali ordusu, San'daki askeri üsse düzenlenen saldırıyı püskürtürken 50'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Mali ordusu, ülkenin San kentindeki askeri üsse düzenlenen saldırının püskürtüldüğünü ve 50'den fazla silahlı örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mali Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 9 Ağustos'ta yerel saatle 05.30 sıralarında, El Kaide bağlantılı terör örgütü JNIM ile kuzeyde bağımsızlık talep eden Azavad Kurtuluş Cephesi'nin (FLA) silahlı üyelerinin San'daki 23. Piyade Alayının konuşlandığı askeri üsse saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda ağır makineli tüfekler, insansız hava araçları (İHA), mühimmat taşıyan İHA'lar ve iki zırhlı aracın kullanıldığı kaydedilen açıklamada, saldırganların askeri üssün dış duvarında gedik açtığı ifade edildi.

Açıklamada, Mali askerlerinin koordineli şekilde karşılık vermesi sonucu saldırının püskürtüldüğü, üsse giren bazı silahlı örgüt üyelerinin etkisiz hale getirildiği ve üssün kontrolünün yeniden sağlandığı aktarıldı.

İlk belirlemelere göre, 50'den fazla silahlı örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda örgüt üyesinin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, yaralıların büyük bölümünün geri çekilme sırasında beraberindeki örgüt üyelerince bölgeden götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, kaçan saldırganların bulunması amacıyla bölgede arama ve takip operasyonlarının sürdüğü vurgulandı.

Saldırıda ölen askerler oldu

Açıklamada, saldırıda Mali askerlerinden hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu belirtildi ancak sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Genelkurmay Başkanlığının hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dilediği açıklamada, Mali Silahlı Kuvvetlerinin ülke topraklarının güvenliğini sağlama ve halkı korumaya yönelik operasyonlarını sürdürme kararlılığını yineledi.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali'de Askeri Üsse Saldırı Püskürtüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun

20:36
Sturm Graz-Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu Sarı-lacivertliler tur için sahada
Sturm Graz-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu! Sarı-lacivertliler tur için sahada
20:21
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
19:32
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:49
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 20:44:03. #7.12#
SON DAKİKA: Mali'de Askeri Üsse Saldırı Püskürtüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.