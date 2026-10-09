Mali hükümeti, ordunun Kidal'da 35 ay sonra kontrolü yeniden sağladığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mali hükümeti, ordunun Kidal'da 35 ay sonra kontrolü yeniden sağladığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mali hükümeti, ordunun 35 ayın ardından Kidal'ın kontrolünü yeniden sağladığını duyurdu. Hükümet açıklamasına göre FAMa, 6 Ekim'de Anefis'te operasyon yaptı; Kidal'da kamu binalarına Mali bayrağı çekildi ve sosyoekonomik faaliyetler yeniden başladı.

Mali ordusu ve güvenlik güçlerinin, 35 ay aradan sonra ülkenin kuzeyindeki Kidal kentinin kontrolünü yeniden sağladığı bildirildi.

Mali hükümetinden yapılan açıklamada, Mali Silahlı Kuvvetlerinin (FAMa) "Dougoukoloko" (devlet otoritesini yeniden tesis etme) kapsamında 6 Ekim'de Anefis bölgesinde operasyon yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, operasyonların ardından Kidal'da kontrolün sağlandığı ve kentteki kamu binalarına Mali bayrağı çekildiği belirtildi.

Kidal'ın yeniden devlet kontrolüne geçmesinin, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından tarihi bir gelişme olduğu kaydedilen açıklamada, ordunun bölgedeki konuşlanmasının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Kidal'da sosyoekonomik faaliyetlerin yeniden başladığına işaret edildi.

FAMa'ya bağlı Kidal 7. Savunma Bölgesinin Komutanı Albay Attaher A. Maiga açıklamada yer verilen değerlendirmelerinde, operasyonun amacının devlet otoritesini yeniden tesis etmek, bölge halkının güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak olduğunu belirtti.

Maiga, ordunun modern ekipmanlarla donatıldığını ve operasyonların başarıyla yürütülmesi için gerekli imkanların sağlandığını ifade etti.

?Kidal'daki gelişmeler

Mali ordusu, 2012'de Tuareg ayrılıkçılarının oluşturduğu Azavad Ulusal Özgürlük Hareketi (MNLA) ve Ensaruddin örgütünün saldırıları sonucu Kidal'ın kontrolünü kaybetmişti.

Kasım 2023'te kenti yeniden ele geçiren Mali ordusu, nisanda silahlı grupların saldırılarının ardından Kidal'dan tekrar çekilmişti.

Mali'nin kuzeyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) ise Mali ordusunun Rus güçleriyle Kidal bölgesinde geniş çaplı hava ve kara operasyonları başlatmasının ardından kentteki güçlerini geri çektiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
OperasyonGüvenlikHükümet6 EkimGüncelDünyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:53
Galatasaray’a müjdeli haber Barcelona’nın yıldızı sakatlandı
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı sakatlandı
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
14:35
Suudi Arabistan, Babulmendeb’in Husilerden temizlendiğini açıkladı
Suudi Arabistan, Babulmendeb'in Husilerden temizlendiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 15:47:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Mali hükümeti, ordunun Kidal'da 35 ay sonra kontrolü yeniden sağladığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei