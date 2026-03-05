Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Merzifon İlçe Temsilciliği üyeleri, Muhasebe Haftası dolayısıyla Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan'ı ziyaret etti.
Kaymakam Karaaslan, ziyarette ilçe temsilcisi Serhat Çimen ve üyeleriyle bir araya geldi.
Ziyarette, mali müşavirlik mesleğinin ekonomik hayatın düzenli, şeffaf ve kayıtlı şekilde işlemesine sunduğu katkılar, sorumlulukları ve faaliyetleri değerlendirildi.
Karaaslan, Muhasebe Haftası dolayısıyla tüm mali müşavirlerin haftasını kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.
Son Dakika › Güncel › Mali Müşavirler'den Kaymakam'a Ziyaret - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?