Mali ordusunun Nara'daki operasyonunda çok sayıda örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Mali ordusu, ülkenin batısındaki Nara bölgesinde düzenlediği askeri operasyonda çok sayıda silahlı örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mali Silahlı Kuvvetleri (FAMa) Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Dougoukoloko Operasyonu" kapsamında Nara bölgesindeki Ouagadou Ormanı'nda, Ngoma Koura köyü yakınlarında bir grup motosikletlinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, istihbarat çalışmaları sonucu bölgede motosikletli grubun tespit edilerek takibe alındığı, elde edilen bilgilerin doğrulanmasının ardından bir ağacın altında toplanan grubun havadan düzenlenen operasyonla vurulduğu aktarıldı.

Operasyonda çok sayıda silahlı örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtilirken kesin sayı ve hedef alınan grubun hangi örgüte bağlı olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Bölgede operasyonun sonuçlarını değerlendirmek, kesin bilançoyu belirlemek ve olası silahlı örgüt mensuplarını tespit etmek amacıyla keşif ve gözetleme faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Başkent Bamako'nun kuzeyinde bulunan Nara bölgesindeki Ouagadou Ormanı, uzun süredir silahlı grupların faaliyetleri nedeniyle güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Mali, 2012'den bu yana terör örgütü DEAŞ ve El Kaide bağlantılı grupların saldırılarının da etkili olduğu güvenlik kriziyle mücadele ediyor.