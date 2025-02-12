Mali Suç Örgütlerine Operasyon: 23 Gözaltı - Son Dakika
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Mali Suç Örgütlerine Operasyon: 23 Gözaltı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen 'Hücre-11' operasyonunda 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

12.02.2025 09:08
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Hücre-11" operasyonunda 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İzmir'de düzenlenen "Hücre-11" operasyonu sonucu ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda çek, senet ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı ajanda ve not defteri ele geçirildi.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"İzmir'de tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen 'Hücre-11' operasyonunda 23 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin; mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, bu çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak, haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri,  yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları paraları tahsil etmek için baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri, zanlıların mağdurlardan aldığı borç parayı faiziyle ödenmesine rağmen teminat olarak verdikleri çekleri iade etmedikleri, bu kişilerden yeni çekler aldıkları ve ilk belirlemelere göre mağdurlardan yaklaşık 30 Milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile, çok sayıda çek, senet ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı çok sayıda ajanda ve not defteri ele geçirildi."

Kaynak: ANKA

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