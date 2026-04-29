Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maliye tapu değer yükseltmeyi zorlaştırdı

29.04.2026 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşlar daha az harç ödemek için düşük gösterdikleri tapu bedellerini sonradan yükseltmeye başladı. Ancak Maliye, bu işlemleri sıkı takibe alarak gerçek alış-satış bedelinin belgelenmesini şart koştu.

Vatandaşlar, son 2 yıldır düşük gösterdikleri tapu bedellerini gerçek değerine yükseltmeye başladı. Bunun nedeni, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın değer artış kazancı sorgulaması. 5 yıl içinde satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergiye tabi olduğu için, mükellefler tapu alış bedellerini yükselterek vergiden kaçınmaya çalışıyor.

Tapu değeri sonradan yükseltilebiliyor ancak bu işlem 5 yıllık zamanaşımı süresiyle sınırlı. Başvuru, tapu dairesine değil, gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesine yapılıyor. Maliye, 24 Nisan 2024'te yayımladığı duyuruyla, değer yükseltme taleplerinin kabulü için gerçek alış-satış bedelinin tevsik edilmesini (banka kayıtları, fatura vb.) zorunlu kıldı. Aksi halde tapu kaydındaki bedel esas alınıyor.

Önceden sadece harç ve cezaların ödenmesi yeterliyken, artık ispat şartı getirildi. Bu nedenle tapuda baştan doğru bedel beyan edilmesi öneriliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:19
09:12
08:22
07:15
06:46
05:51
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 09:21:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.