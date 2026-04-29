Maliye tapu değer yükseltmeyi zorlaştırdı

Vatandaşlar, son 2 yıldır düşük gösterdikleri tapu bedellerini gerçek değerine yükseltmeye başladı. Bunun nedeni, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın değer artış kazancı sorgulaması. 5 yıl içinde satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergiye tabi olduğu için, mükellefler tapu alış bedellerini yükselterek vergiden kaçınmaya çalışıyor.

Tapu değeri sonradan yükseltilebiliyor ancak bu işlem 5 yıllık zamanaşımı süresiyle sınırlı. Başvuru, tapu dairesine değil, gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesine yapılıyor. Maliye, 24 Nisan 2024'te yayımladığı duyuruyla, değer yükseltme taleplerinin kabulü için gerçek alış-satış bedelinin tevsik edilmesini (banka kayıtları, fatura vb.) zorunlu kıldı. Aksi halde tapu kaydındaki bedel esas alınıyor.

Önceden sadece harç ve cezaların ödenmesi yeterliyken, artık ispat şartı getirildi. Bu nedenle tapuda baştan doğru bedel beyan edilmesi öneriliyor.