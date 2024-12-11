TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 1300 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarında O.B.'nin Cami Atik Mahallesi'ndeki iş yerinde, sahte içki bulunduğu belirlendi. İş yerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde 1300 litre sahte şarap ele geçirildi. O.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Malkara'da 1300 Litre Sahte Şarap Ele Geçirildi - Son Dakika
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