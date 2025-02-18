Malkara'da Firari Hükümlü Yakalandı

Güncel

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.K'nin Kiremitlik Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

- Ergene'de 17 bin makaron ele geçirildi

Ergene ilçesinde 17 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Velimeşe Mahallesi'nde belirledikleri bir işletmede yaptıkları aramada 17 bin makaron, 33 bandrolsüz puro ve 2 kilogram tütün ele geçirdi.

İş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde şüphe üzerine M.A'nın aracını durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.