Malkara\'da İzinsiz Kazı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenidibek Mahallesi İnkaya mevkisinde kaçak kazı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede V.İ. E.İ ve A.Ş'nin ormanlık alanda izinsiz kazı yaptığını belirledi. Şüpheliler olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.