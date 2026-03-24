Malkara'da Tanker Devrildi: Şoför Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen yağ yüklü tankerin şoförü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 27 BBR 728 plakalı tanker, Kadıköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün öldüğü belirlendi.
Sürücünün cenazesi yapılan incelemelerin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?