Mallakaster'de Yangın: 15 Aile Tahliye Edildi

Arnavutluk'un güneyindeki Mallakaster bölgesini etkisi altına alan yangın nedeniyle 15 aile tahliye edildi.

Fier Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, emniyet güçleri, acil durum ve itfaiye ekipleriyle Mallakaster bölgesini etkileyen yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlerin yerleşim bölgelerine doğru yayılması nedeniyle polis ekipleri, bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla 15 aileyi ve hayvanlarını tahliye etti.

Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi çalışmalarına havadan da destek verilirken, yangın söndürme çalışmalarına Savunma Bakanlığına ait bir helikopter ve bir Canadair uçağı katılıyor.

Yangının nedenlerini belirlemek ve olayın koşullarını ortaya çıkarmak amacıyla Arnavutluk Savcılığı soruşturma ekibi oluşturdu.