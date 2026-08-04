Mallakaster'de Yangın: 15 Aile Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mallakaster'de Yangın: 15 Aile Tahliye Edildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'un Mallakaster bölgesinde çıkan yangın nedeniyle 15 aile tahliye edildi. Yangınla mücadele devam ediyor.

Arnavutluk'un güneyindeki Mallakaster bölgesini etkisi altına alan yangın nedeniyle 15 aile tahliye edildi.

Fier Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, emniyet güçleri, acil durum ve itfaiye ekipleriyle Mallakaster bölgesini etkileyen yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlerin yerleşim bölgelerine doğru yayılması nedeniyle polis ekipleri, bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla 15 aileyi ve hayvanlarını tahliye etti.

Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi çalışmalarına havadan da destek verilirken, yangın söndürme çalışmalarına Savunma Bakanlığına ait bir helikopter ve bir Canadair uçağı katılıyor.

Yangının nedenlerini belirlemek ve olayın koşullarını ortaya çıkarmak amacıyla Arnavutluk Savcılığı soruşturma ekibi oluşturdu.

Kaynak: AA

Acil Durum, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mallakaster'de Yangın: 15 Aile Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı Kafatası kemiğini 8 ay karnında taşıdı
Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı Almanya’nın sığırlarda bilinmeyen virüs alarmı
Trump’tan İran’a ’ikiyüzlü’ suçlaması Trump'tan İran'a 'ikiyüzlü' suçlaması
Suriye’de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti Suriye’de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da 5 kg uyuşturucu hammaddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı Afyonkarahisar'da 5 kg uyuşturucu hammaddesiyle yakalanan şahıs tutuklandı
Malezyalı pilot havalimanında valiz dolusu uyuşturucuyla yakalandı Malezyalı pilot havalimanında valiz dolusu uyuşturucuyla yakalandı

21:11
Bambaşka biri oldu Nene’nin son halini görenler tanıyamıyor
Bambaşka biri oldu! Nene'nin son halini görenler tanıyamıyor
20:51
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
20:31
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
19:59
Batman’daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
19:49
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
19:14
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 21:23:40. #7.12#
SON DAKİKA: Mallakaster'de Yangın: 15 Aile Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.