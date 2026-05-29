Malta'da Erken Genel Seçim

Malta'da seçmenler, Malta Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini ve iktidarı belirlemek üzere yarın erken genel seçimlerde oy kullanmak üzere sandık başına gidecek.

Yaklaşık 357 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Malta'da halk, yarın 79 sandalyeli Temsilciler Meclisinin 5 yıllığına görev yapacak yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak.

Ülkede, yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacak oy verme işlemi, saat 22.00'de (TSİ 23.00) sona erecek.

Malta'daki teamüller gereği, oy sayım işlemleri, sandıkların kapanmasının ardından değil, 31 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarının da pazar akşamı gelmesi bekleniyor.

Başbakan ve iktidardaki İşçi Partisi'nin (PL) lideri Robert Abela, 27 Nisan'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevcut küresel gerçeklikler ve önümüzdeki sınamalar ışığında, ülkemizin istikrarla ilerlemesi için yenilenmiş bir yetkiye ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanı Myriam Spiteri Debono'ya 30 Mayıs'ta genel seçimler için Meclisin feshedilmesini tavsiye edeceğim." ifadelerini kullanarak, ülkeyi erken seçime götürme kararını duyurmuştu.

İktidardaki İşçi Partisi, muhalefetteki Milliyetçi Parti'nin az farkla önünde

Malta basınında çıkan bazı kamuoyu yoklamalarında, 2013'ten bu yana iktidarda olan Abela liderliğindeki PL'nin, en büyük rakibi muhalefetteki Alex Borg liderliğindeki Milliyetçi Parti (PN) karşısında az farkla önde olduğu, dolayısıyla üst üste 4. kez kazanmaya yakın olduğu belirtildi.

Son olarak Malta Today haber sitesinin 27 Mayıs'ta paylaştığı ankete göre, PL, PN'nin 6 puan önünde görünürken; iki parti arasındaki oy farkı da 18 bin civarında.

2020'den bu yana Başbakan ve PL lideri olan 48 yaşındaki Abela'ya duyulan güven yüzde 41,8, PN'nin 30 yaşındaki genç lideri Alex Borg'a güven oranı yüzde 37,2 olarak ölçüldü.

Basındaki haber ve yorumlarda da Abela'nın, çalkantılı uluslararası ortama karşın ülkenin kaydettiği iyi ekonomik göstergelerin ışığında, baskın bir erken seçimle PL iktidarının süresini uzatma hedefinde olduğu ifade edildi.

Muhalefetteki PN'nin ise Eylül 2025'ten bu yana Alex Borg liderliğinde daha aktif bir görüntü verdiğine, dolayısıyla 2022 genel seçimlerinde iki parti arasında oluşan 39 bin oy farkının, bu seçimde çok daha az olabileceğine işaret edildi.