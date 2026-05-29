Malta'da Erken Genel Seçim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malta'da Erken Genel Seçim

29.05.2026 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malta, yeni Temsilciler Meclisi üyeleri için oy kullanmaya hazırlanıyor. Seçim sonuçları Pazar gece açıklanacak.

Malta'da seçmenler, Malta Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini ve iktidarı belirlemek üzere yarın erken genel seçimlerde oy kullanmak üzere sandık başına gidecek.

Yaklaşık 357 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Malta'da halk, yarın 79 sandalyeli Temsilciler Meclisinin 5 yıllığına görev yapacak yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak.

Ülkede, yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacak oy verme işlemi, saat 22.00'de (TSİ 23.00) sona erecek.

Malta'daki teamüller gereği, oy sayım işlemleri, sandıkların kapanmasının ardından değil, 31 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarının da pazar akşamı gelmesi bekleniyor.

Başbakan ve iktidardaki İşçi Partisi'nin (PL) lideri Robert Abela, 27 Nisan'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevcut küresel gerçeklikler ve önümüzdeki sınamalar ışığında, ülkemizin istikrarla ilerlemesi için yenilenmiş bir yetkiye ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanı Myriam Spiteri Debono'ya 30 Mayıs'ta genel seçimler için Meclisin feshedilmesini tavsiye edeceğim." ifadelerini kullanarak, ülkeyi erken seçime götürme kararını duyurmuştu.

İktidardaki İşçi Partisi, muhalefetteki Milliyetçi Parti'nin az farkla önünde

Malta basınında çıkan bazı kamuoyu yoklamalarında, 2013'ten bu yana iktidarda olan Abela liderliğindeki PL'nin, en büyük rakibi muhalefetteki Alex Borg liderliğindeki Milliyetçi Parti (PN) karşısında az farkla önde olduğu, dolayısıyla üst üste 4. kez kazanmaya yakın olduğu belirtildi.

Son olarak Malta Today haber sitesinin 27 Mayıs'ta paylaştığı ankete göre, PL, PN'nin 6 puan önünde görünürken; iki parti arasındaki oy farkı da 18 bin civarında.

2020'den bu yana Başbakan ve PL lideri olan 48 yaşındaki Abela'ya duyulan güven yüzde 41,8, PN'nin 30 yaşındaki genç lideri Alex Borg'a güven oranı yüzde 37,2 olarak ölçüldü.

Basındaki haber ve yorumlarda da Abela'nın, çalkantılı uluslararası ortama karşın ülkenin kaydettiği iyi ekonomik göstergelerin ışığında, baskın bir erken seçimle PL iktidarının süresini uzatma hedefinde olduğu ifade edildi.

Muhalefetteki PN'nin ise Eylül 2025'ten bu yana Alex Borg liderliğinde daha aktif bir görüntü verdiğine, dolayısıyla 2022 genel seçimlerinde iki parti arasında oluşan 39 bin oy farkının, bu seçimde çok daha az olabileceğine işaret edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Malta, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malta'da Erken Genel Seçim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
Amasya’da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Kelkit Çayı’na düşen 4 gencin kazadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı Kelkit Çayı'na düşen 4 gencin kazadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
Aziz Yıldırım’ın Vedat Muriqi’den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor

18:01
Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz
Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz
17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:06
Şırnak’ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
Şırnak'ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
16:05
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 18:13:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Malta'da Erken Genel Seçim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.