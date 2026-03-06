Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen: "Güvenli Kent, Kadınların Korkusuzca Yürüyebildiği Kenttir"

(İSTANBUL) – Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, İSKİ tarafından düzenlenen 8 Mart etkinliğinde kadın dostu kent vizyonunu anlattı. Kent güvenliğinin sadece fiziksel önlemlerden ibaret olmadığını vurgulayan Köymen, "Güvenli kent, kadınların rahatsız edilme endişesiyle rotasını değiştirmediği kenttir" dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, İSKİ'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği programa katıldı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve belediye bürokratlarının da yer aldığı etkinlikte konuşan Köymen; kentsel düzenleme, yönetimde temsil ve sosyal politikalar başlıklarında önemli mesajlar verdi.

"Yönetim kadrolarında kadın sayısı artmalı"

İstanbul'un yönetim sürecinde kadınların daha fazla söz sahibi olmaya başladığını belirten Köymen, 2019 yılından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde kadın yönetici sayısındaki artışa dikkat çekti. Köymen, "Artık İstanbul'un yönetiminde daha fazla kadın var ancak bu yeterli değil. 39 ilçenin sadece üçünde kadın belediye başkanı görev yapıyor. Kadınların kente eşit katılımı sağlanmadan, demokrasiden ve sosyal adaletten bahsedemeyiz" diye konuştu.

Güvenlik bir "eşit yurttaşlık" meselesidir

Kentsel planlamanın güvenlik üzerindeki etkisine değinen Köymen, güvenli bir kentin sadece olay sonrası müdahale ile sağlanamayacağını ifade etti. Köymen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadınlar sokakta, parkta veya toplu taşımada kendini güvende hissetmiyorsa bu bir eşit yurttaşlık meselesidir. Asıl mesele, olay yaşanmadan önce riskleri azaltacak kentsel bir düzen kurmaktır. Bir şehir kadınlar için güvenli olduğunda; çocuklar için daha iyi, yaşlılar için daha erişilebilir ve gençler için daha özgür olur."

Kadın emeği Halk Marketler ile görünür oluyor

Maltepe Belediyesi'nin toplumcu belediyecilik anlayışıyla kadın kooperatiflerini desteklediğini hatırlatan Köymen, kurdukları Halk Marketler aracılığıyla Anadolu'nun dört bir yanındaki kadın üreticilerin emeğini doğrudan tüketiciyle buluşturduklarını, bu sayede hem dayanışmayı hem de kadın emeğini güçlendirdiklerini söyledi.

Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın kurumsallaşması gerektiğinin altını çizen Köymen, "Hep birlikte korkusuzca yürüyen, üretime katılan ve karar süreçlerinde sözü olan kadınların İstanbul'unu kuracağız" diyerek, sözlerini tamamladı.