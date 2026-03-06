Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen: "Güvenli Kent, Kadınların Korkusuzca Yürüyebildiği Kenttir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen: "Güvenli Kent, Kadınların Korkusuzca Yürüyebildiği Kenttir"

06.03.2026 17:25  Güncelleme: 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde kadın dostu kent anlayışını ve güvenli bir kent için yapılması gerekenleri anlattı. Kadınların yönetimde daha fazla yer almasının önemine vurgu yaptı.

(İSTANBUL) Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, İSKİ tarafından düzenlenen 8 Mart etkinliğinde kadın dostu kent vizyonunu anlattı. Kent güvenliğinin sadece fiziksel önlemlerden ibaret olmadığını vurgulayan Köymen, "Güvenli kent, kadınların rahatsız edilme endişesiyle rotasını değiştirmediği kenttir" dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, İSKİ'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği programa katıldı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve belediye bürokratlarının da yer aldığı etkinlikte konuşan Köymen; kentsel düzenleme, yönetimde temsil ve sosyal politikalar başlıklarında önemli mesajlar verdi.

"Yönetim kadrolarında kadın sayısı artmalı"

İstanbul'un yönetim sürecinde kadınların daha fazla söz sahibi olmaya başladığını belirten Köymen, 2019 yılından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde kadın yönetici sayısındaki artışa dikkat çekti. Köymen, "Artık İstanbul'un yönetiminde daha fazla kadın var ancak bu yeterli değil. 39 ilçenin sadece üçünde kadın belediye başkanı görev yapıyor. Kadınların kente eşit katılımı sağlanmadan, demokrasiden ve sosyal adaletten bahsedemeyiz" diye konuştu.

Güvenlik bir "eşit yurttaşlık" meselesidir

Kentsel planlamanın güvenlik üzerindeki etkisine değinen Köymen, güvenli bir kentin sadece olay sonrası müdahale ile sağlanamayacağını ifade etti. Köymen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadınlar sokakta, parkta veya toplu taşımada kendini güvende hissetmiyorsa bu bir eşit yurttaşlık meselesidir. Asıl mesele, olay yaşanmadan önce riskleri azaltacak kentsel bir düzen kurmaktır. Bir şehir kadınlar için güvenli olduğunda; çocuklar için daha iyi, yaşlılar için daha erişilebilir ve gençler için daha özgür olur."

Kadın emeği Halk Marketler ile görünür oluyor

Maltepe Belediyesi'nin toplumcu belediyecilik anlayışıyla kadın kooperatiflerini desteklediğini hatırlatan Köymen, kurdukları Halk Marketler aracılığıyla Anadolu'nun dört bir yanındaki kadın üreticilerin emeğini doğrudan tüketiciyle buluşturduklarını, bu sayede hem dayanışmayı hem de kadın emeğini güçlendirdiklerini söyledi.

Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın kurumsallaşması gerektiğinin altını çizen Köymen, "Hep birlikte korkusuzca yürüyen, üretime katılan ve karar süreçlerinde sözü olan kadınların İstanbul'unu kuracağız" diyerek, sözlerini tamamladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Sivil Toplum, Esin Köymen, Güvenlik, Maltepe, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen: 'Güvenli Kent, Kadınların Korkusuzca Yürüyebildiği Kenttir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Bonservisinde indirim Hakan Çalhanoğlu Inter’i dize getirdi Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter'i dize getirdi
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA’larla hedef alındı İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı

18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 18:49:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen: "Güvenli Kent, Kadınların Korkusuzca Yürüyebildiği Kenttir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.