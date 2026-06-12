Belediye Başkanı Köymen, Maltepeli Sporcular ile Buluştu - Son Dakika
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Belediye Başkanı Köymen, Maltepeli Sporcular ile Buluştu

12.06.2026 13:39  Güncelleme: 15:19
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Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, ulusal ve uluslararası başarılar elde eden Maltepeli sporcularla bir araya gelerek onlara plaket takdim etti. Sporun kamusal bir hak olduğunu vurgulayan Köymen, yeni spor alanları ve destek müjdesi verdi.

(İSTANBUL)- Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılar elde eden Maltepeli sporcularla bir araya geldi. Sporculara plaket takdim eden Köymen, "Gösterdiğiniz emek ve kararlılıkla yaşıtlarınıza örnek oluyor, bizlere de umut veriyorsunuz" dedi.

Belediye Başkanı Esin Köymen, Maltepe'nin başarılı sporcuları ile bir araya geldi.  Sporun yalnızca madalya ve kupalardan ibaret olmadığını vurgulayan Köymen, "Sporcularımızın kazandığı madalyaları, kupaları ve dereceleri kutlamak, aynı zamanda emeği, disiplini, dayanışmayı ve kararlılığı selamlamak için bir araya geldik. Spor yalnızca fiziksel bir faaliyet değil, aynı zamanda yaşamın en önemli değerlerini öğreten güçlü bir eğitim alanıdır. Başarıya ulaşmanın sabırdan geçtiğini, birlikte hareket etmenin gücünü ve mücadelenin vazgeçmemenin önemini spor sayesinde öğreniyoruz" diye konuştu.

Başkan Köymen, elde edilen başarıların arkasında büyük emek bulunduğunu belirterek sporcuları, ailelerini ve antrenörlerini kutladı. Köymen, "Sizler de gösterdiğiniz azimle yalnızca kendi başarı hikayelerinizi yazmadınız, Maltepe'mizin de gururu oldunuz. Bugün ülkemizin ve kentimizin adını farklı branşlarda başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum" dedi.

"SPOR BİR AYRICALIK DEĞİL, KAMUSAL BİR HAKTIR"

Maltepe Belediyesi'nin spor politikalarına da değinen Başkan Köymen, sporun herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurgulayarak, "Spor çocukların ve gençlerin sağlıklı, özgüvenli ve dayanışmacı bireyler olarak yetişmesinin en önemli araçlarından biridir. Bu nedenle sporun herkes için erişilebilen olduğu, gençlerin yeteneklerini geliştirebildiği, kadınların ve kız çocuklarının sporun her alanında eşit biçimde yer alabildiği bir Maltepe için var gücümüzle çalışıyoruz. Toplumcu belediyecilik anlayışımızın önemli başlıklarından biri de sporun bir ayrıcalık değil, kamusal bir hak olarak görülmesidir. Her mahallede çocuklarımızın sporla buluşabildiği, gençlerimizin yeteneklerini geliştirebildiği, yurttaşlarımızın sağlıklı yaşam olanaklarına erişebildiği bir kent yaratmak temel hedeflerimizden biridir" ifadelerini kullandı.

SPORCULARA DESTEK VE YENİ SPOR ALANLARI MÜJDESİ

Maltepe Belediyesi'nin spor kulüpleriyle iş birliğini geliştirdiğini belirten Başkan Köymen, ilçeye yeni spor alanları kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Köymen, Belediye Meclisi'nin desteğiyle başarılı sporcuların ödüllendirilmesine yönelik kararlar alındığını hatırlatarak, "Ulusal ve uluslararası başarılar elde eden genç sporcularımızın yolculuklarına ufak da olsa katkı sunabilmek amacıyla ödüllendirilebilmeleri yönünde karar aldık. Başarının ödüllendirilmesi, diğer gençlerimizi de teşvik etmek açısından son derece önemlidir" diye konuştu. Köymen ayrıca, geçmiş yıllarda ulusal başarılarıyla öne çıkan sporcuların isimlerinin Maltepe'de sokaklara verilmesini de hatırlatarak, genç sporcuların kent hafızasında yaşatılmasının önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

"SİZLER YALNIZCA BUGÜNÜN DEĞİL, YARININ DA UMUTLARISINIZ"

Genç sporculara seslenen Başkan Köymen, "Sevgili gençler, sizler yalnızca bugünümüzün değil, yarınımızın da umutlarısınız. Gösterdiğiniz emek ve kararlılıkla yaşıtlarınıza örnek oluyor, bizlere de umut veriyorsunuz" dedi. Konuşmasının sonunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü hatırlatan Köymen, sporcuların bu değerlere sahip çıkarak Maltepe'ye gurur yaşattığını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Köymen, Maltepeli Sporcular ile Buluştu - Son Dakika

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