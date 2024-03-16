Maltepe Belediyesi çökme meydana gelen yola müdahale etmiyor - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi çökme meydana gelen yola müdahale etmiyor

Maltepe'de bir sokakta çökme meydana geldiği ve Maltepe Belediyesi'nin yol üzerinde herhangi bir müdahalede bulunmadığı ortaya çıktı. Mahalle sakinleri tepki gösteriyor.

16.03.2024 20:05  Güncelleme: 20:11
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Çökme meydana gelen yola Maltepe Belediyesi müdahale etmiyor

İSTANBUL - Maltepe'de bir sokakta bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Mahalle sakinleri durumu Maltepe Belediyesi'ne bildirirken, Maltepe Belediyesi tarafından yola hiçbir müdahale yapılmadığı öğrenildi. Çökme meydana gelen yol dron ile görüntülendi.

Maltepe İlçesi, Gülensu Mahallesi'nde bir sokak üzerinde yaklaşık 30 gün önce çökme meydana geldi. Çökmenin etkisiyle yolu taşıyan ve yanında gecekondu evlerin bulunduğu istinat duvarı da zarar gördü. Yaşanan durum mahalle sakinleri tarafından Maltepe Belediyesine bildirildi. Olay yerine gelen Maltepe Belediyesi ekiplerince evlerin üzerine çökmek üzere olan yola araçların giriş ve çıkışını kapatacak demir bariyerler koydu. Yaklaşık 30 gün geçmesine rağmen yol üzerinde hiçbir çalışma başlatılmaması, Gülensu Mahallesi sakinleri tarafından tepkiye neden oldu. Çökmenin meydaan geldiği yol havadan görüntülendi.

Mahalle sakinlerinden Sercan Eryılmaz, "Gecekondular var. Burası 1-2 ay oldu. Çöktü ondan sonra belediyeye şikayet edildi. Şu korkuluklar koyuldu. Ne zaman yapılacak bilmiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesi çökme meydana gelen yola müdahale etmiyor - Son Dakika

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