Maltepe Belediyesi'nden Ebeveyn ve Çocuklara "Yanınızdayız" Mesajı

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi (SEDEM) Koordinatörü Klinik Psikolog Buse Topuz, son günlerde okullarda yaşanan üzücü olayların çocuklar ve aileler üzerinde yarattığı kaygıya dikkat çekerek, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu. Topuz, "İhtiyaç duyduğunuz her an biz buradayız, yanınızdayız" dedi.

Maltepe Belediyesi Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi (SEDEM) Koordinatörü Klinik Psikolog Buse Topuz, son günlerde okullarda yaşanan üzücü olayların, medyaya yansıyan haberlerin ve sosyal medya içeriklerinin ailelerde ve çocuklarda kaygı yaratabileceğine dikkat çekti. Sürecin daha sağlıklı yönetilebilmesi için ihtiyaç duyan ailelerle dayanışma içinde olacaklarını belirten Topuz, "Maltepe Belediyesi Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi olarak, Ebeveyn Danışmanlığı ve Çocuk-Ergen Psikoterapisi hizmetimizle ebeveynlerin ve çocukların her zaman yanındayız" diye konuştu.

"Çocuğunuzun korkusunu küçümsemeyin, destek verin"

Anne ve babalara çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğiyle ilgili önerilerde de bulunan Topuz, "Olayları konuşurken karmaşık detaylardan kaçınmalı, sade ve çocuğun yaşına uygun bir dil seçmeliyiz. Çocuğumuzun korkusunu küçümsemek yerine, 'Korkman çok anlaşılır, seni anlıyorum' mesajı ile desteğimizi hissettirmeliyiz. Çocuklarımızın şiddet içerikli sosyal medya paylaşımlarına veya haber görüntülerine maruz kalmasına engel olmalıyız. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarımızın fikirlerini ciddiye almalı, onları sorgulamak yerine anlamaya yönelik sorular sormalıyız. Çocuğumuzun ekranda neye maruz kaldığını bilmeliyiz. Yasaklayıcı değil; ilgili, takip eden ve sınır çizen bir ebeveyn tutumu izlemeliyiz" şeklinde konuştu.

"Mutlaka uzman desteği alınmalıdır"

Çocuğun davranışlarındaki ve ilişkilerindeki değişimin erken fark edilmesi gerektiğine değinen Topuz, "Bu süreçte öğretmenlerle iş birliği yapmalı ve belirtiler sürüyorsa mutlaka uzman desteği alınmalıdır. Anne babalar unutmayın; güvenli bir gelecek, çocuklarımızın bugün hissettiği huzurla başlar. İhtiyaç duyduğunuz her an biz buradayız" ifadelerini kullandı.