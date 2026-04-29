Maltepe Belediyesi'nden Temizlikte Akıllı Dönem: Çöp Toplama Süreçleri Anlık Olarak İzlenebiliyor

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, yapay zeka ve kamera destekli altyapısıyla çöp toplama süreçlerini anlık olarak izlenebilir hale getirdi. Uygulama, hem kaynak kullanımını verimli kılıyor hem de kent temizliğinde şeffaf ve hızlı müdahale imkanı sunuyor.

Maltepe Belediyesi, temizlik hizmetlerinde dijital dönüşüm hamlesiyle dikkati çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Yapay zeka destekli sistem sayesinde ilçedeki çöp toplama süreçleri artık anlık olarak takip edilip analiz edilebiliyor. Sistem kapsamında mahallelerde bulunan çöp konteynerleri tek tek fotoğraflanarak konum bilgileriyle birlikte dijital ortama aktarılıyor. Çöp toplama araçlarına yerleştirilen ön ve arka kameralar ise mevcut durumu hareket halindeyken algılıyor. Konteynerin çöp aracına boşaltılması anında kamera sistemi devreye girerek işlemi doğruluyor ve anında merkeze veri gönderiyor.

Analizle öncelikli bölge belirleniyor

Toplanan veriler harita tabanlı bir sistem üzerinden izlenebiliyor. Konteynerler, doluluk durumlarına göre renklerle kodlanıyor. Sistem, bu kodlara göre doluluk oranını analiz ederek hangi noktalara öncelik verilmesi gerektiğini belirliyor. Bu sistemle Maltepe'de daha etkin ve etkili temizlik hizmeti sunmak amaçlanıyor.

Yetkililer, yapay zeka destekli bu sistem sayesinde kaynakların daha verimli kullanıldığını, gereksiz seferlerin önüne geçildiğini ve çevre temizliğinde daha hızlı müdahale imkanı sağlandığını belirtiyor. Uygulamanın, yerel yönetimlerde teknoloji odaklı hizmet anlayışına örnek teşkil etmesi bekleniyor.