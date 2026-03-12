Maltepe Belediyesi'nden Bayramda Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım İmkânı

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi, ilçe sakinlerinin, engelli ve yaş almış vatandaşların kabir ziyaretlerini güvenli ve konforlu biçimde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz mezarlık ulaşım hizmeti sunacak.

Maltepe Belediyesi, arife günü ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ilçe sakinlerinin mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak, engelli ve yaş almış vatandaşların ziyaretlerini güvenli ve konforlu biçimde gerçekleştirmeleri için ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Ziyaretler için araçlar ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi Başıbüyük eski minibüs duraklarından hareket edecek. Seferler Kurtköy, Şeyhli, Büyükbakkalköy, Ferhatpaşa, Başıbüyük, Küçükyalı, Osmangazi ve Gülsuyu mezarlıklarına gidiş ve dönüş şeklinde yapılacak. Ring seferleri saat 08.00'da başlayıp saat 16.00'ya kadar saat başı gerçekleşecek.

Belediye yetkilileri, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ilçe sakinlerinin mezarlıklara konforlu ve güvenli ulaşımını sağlayarak Ramazan Bayramı'nda da yanlarında olacaklarını vurguladı.