Maltepe'de Doğum Günü Pastası Desteği Genişletildi

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi tarafından 18 yaşına giren gençlere yönelik başlatılan doğum günü pastası desteği; engelli bireyler, 70 yaş ve üzeri vatandaşlar ile şehit ve gazi eşleri ve çocuklarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Maltepe Belediyesi, "Doğum Gününüzde Pastanız Bizden" sloganıyla hayata geçirdiği doğum günü pastası desteğinin kapsamını genişletti. Bundan böyle destekten 18 yaşına giren gençlerin yanı sıra engelli bireyler, 70 yaş ve üzeri vatandaşlar ile şehit ve gazi eşleri ve çocukları da yararlanabilecek.

Uygulamayla özellikle dezavantajlı ve özel hassasiyet gerektiren grupların hayatındaki anlamlı günleri görünür kılınması amaçlıyor.

Hizmet kapsamında doğum günü pastaları, talepte bulunan vatandaşların belirlediği gün ve saatte, yine belirttikleri adrese ulaştırılıyor. Başvurular, belediyenin 444 1 706 numaralı çağrı hattı üzerinden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştiriliyor.