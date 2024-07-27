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Maltepe'de 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 Mart, 30 Nisan ve 2 Mayıs'ta Altayçeşme Mahallesi'nde park halindeki 3 araçtan teknolojik ürünlerin çalınması üzerine çalışma yapıldı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerce kimliği belirlenen şüpheli S.C'nin park halindeki araçların camını aparatlarla kırarak içindeki teknolojik cihazları çaldığı anlaşıldı.

Ekiplerce 23 Temmuz'da Feyzullah Mahallesi'nde yakalanan şüphelinin üst aramasında sinyal kesici cihaz ele geçirildi. Şüphelinin sorgulamasında ise "otodan hırsızlık", "açıktan hırsızlık" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi çeşitli suçlardan toplam 53 kaydı olduğu belirlendi.

Olay yeri ve çevresinde bir süre gözlem yaptıktan sonra park edecek araçların yanına yaklaşan şüphelinin, sinyal kesici cihazla araçların kilitlenmesini önleyerek hırsızlığı gerçekleştirdiği, sinyal kesici cihazın etkili olmadığı alanlarda ise aparatlar yardımıyla araçların camını kırdığı tespit edildi.

Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından "otodan hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.