Maltepe'de 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Maltepe'de 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altayçeşme Mahallesi'nde park halindeki 3 araçtan teknolojik ürünlerin çalınması üzerine çalışma yaptı. Şüpheli, araçların camını kırarak içindeki cihazları çalarken sinyal kesici cihaz kullanıyordu. Yakalanan şüphelinin üzerinde sinyal kesici cihaz ele geçirildi ve daha önce çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

27.07.2024 10:36
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Maltepe'de 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 Mart, 30 Nisan ve 2 Mayıs'ta Altayçeşme Mahallesi'nde park halindeki 3 araçtan teknolojik ürünlerin çalınması üzerine çalışma yapıldı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerce kimliği belirlenen şüpheli S.C'nin park halindeki araçların camını aparatlarla kırarak içindeki teknolojik cihazları çaldığı anlaşıldı.

Ekiplerce 23 Temmuz'da Feyzullah Mahallesi'nde yakalanan şüphelinin üst aramasında sinyal kesici cihaz ele geçirildi. Şüphelinin sorgulamasında ise "otodan hırsızlık", "açıktan hırsızlık" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi çeşitli suçlardan toplam 53 kaydı olduğu belirlendi.

Olay yeri ve çevresinde bir süre gözlem yaptıktan sonra park edecek araçların yanına yaklaşan şüphelinin, sinyal kesici cihazla araçların kilitlenmesini önleyerek hırsızlığı gerçekleştirdiği, sinyal kesici cihazın etkili olmadığı alanlarda ise aparatlar yardımıyla araçların camını kırdığı tespit edildi.

Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından "otodan hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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