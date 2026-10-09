Maltepe'de 5 kişinin öldüğü binada Mesut Bilece'nin cenazesi Diyarbakır'a gönderildi - Son Dakika
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Maltepe'de 5 kişinin öldüğü binada Mesut Bilece'nin cenazesi Diyarbakır'a gönderildi

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Maltepe\'de 5 kişinin öldüğü binada Mesut Bilece\'nin cenazesi Diyarbakır\'a gönderildi
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Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Mesut Bilece'nin ailesinin 11 ay önce kentsel dönüşüm nedeniyle Cevizli'deki binaya taşındığı, cenazesinin Diyarbakır'ın Silvan ilçesine gönderildiği öğrenildi.

MALTEPE'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden Mesut Bilece (40) ve ailesinin, 11 ay önce kentsel dönüşüme giren evleri nedeniyle buraya taşındıkları ortaya çıktı. Bilece'nin cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'ın Silvan ilçesine gönderildi. Hayatını kaybeden kardeşler Ahmet Muhammed İnan (22) ile Zeynep İnan'ın (20) cenazelerinin ise Maltepe Mimar Sinan Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın alttaki 3 katı, dün sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3'ü çocuk 10 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

11 AY ÖNCE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN TAŞINMIŞLAR

Hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Mesut Bilece'nin, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yaptığı belirtilen 40 yaşındaki Bilece'nin, Maltepe Gülsuyu'ndaki evini kentsel dönüşüme vermesinin ardından yaklaşık 11 ay önce Cevizli Mahallesi'ndeki binaya kiracı olarak taşındığı belirtildi. Ailenin oturduğu daire için aylık yaklaşık 40 bin lira kira ödediği öğrenildi. Bilece'nin, kentsel dönüşüm kapsamında evini teslim ettiği müteahhidin uzun süre inşaata başlamaması nedeniyle kiraya taşındığı belirtildi. Bilece ailesinin yanına olaydan birkaç gün önce İzmir'den akrabaları Hilal Meygil'in (19) geldiği, Meygil'in de binanın çökmesi sonucu yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı duyan Meygil'in babası Cahit Meygil'in, akrabası Mesut Bilece'ye telefonla ulaşmaya çalıştığı ancak kendisinden haber alamadığı belirtildi. Bilece'nin cenazesinin, adli işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'ın Silvan ilçesine gönderildiği öğrenildi.

İKİ KARDEŞ İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

Çöken binada hayatını kaybeden kardeşler Ahmet Muhammed İnan ile Zeynep İnan'ın cenaze programı da belli oldu. İki kardeşin cenazelerinin, 10 Ekim Cumartesi günü Maltepe Mimar Sinan Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi. Binanın çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralı kurtarılan 10 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Maltepe'de 5 kişinin öldüğü binada Mesut Bilece'nin cenazesi Diyarbakır'a gönderildi - Son Dakika
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