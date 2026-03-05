Maltepe'de 8 Mart Etkinliği... Belediye Başkanı Köymen'den "Kadın Hakları Mücadelesi Politiktir" Vurgusu

(İSTANBUL) – Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında panel, film gösterimi, söyleşi ve konserden oluşan bir dizi etkinlik düzenledi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Kadın hakları mücadelesi ve kadın cinayetlerine karşı yürüttüğümüz mücadele son derece politiktir. Bu, boş zamanlarda yapılacak bir uğraş değildir" dedi.

Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Eşitlik Mücadelesinde Geri Adım Yok!" başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in moderatörlüğünü üstlendiği panele; Belediye Başkanı Esin Köymen ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, konuşmacı olarak yer aldı.

"Hayatta nasıl bir duruş sergiliyorsak onu savunmalıyız"

Panelde, "Kadınlar ve Çağdaş Özne Olmak: Kadın Cinayetleri ve Yaşam Hakları Mücadelesi" başlığı altında sunum yapan Belediye Başkanı Esin Köymen, kadın hakları mücadelesinin güçlü bir politik duruş gerektirdiğini vurguladı. Konuşmasına, cinayete kurban giden Fatma Nur Çelik ve kızı ile Fatmanur Çelik öğretmeni anarak başlayan Köymen, şunları kaydetti:

"Kadın hakları mücadelesi ve kadın cinayetlerine karşı yürüttüğümüz mücadele son derece politiktir. Bu, boş zamanlarda yapılacak bir uğraş değildir. Hayatta nasıl bir duruş sergiliyorsak, bulunduğumuz her yerde o duruşu savunmak zorundayız."

Toplumcu yerel yönetim anlayışı

Belediyeciliğin sadece altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını, toplumcu bir yerel yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Köymen, çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle şekillendirdiklerini belirtti. Kadınların sosyal yaşamda daha görünür olması için mahalle evleri oluşturduklarını ve kreşlerin yaygınlaştırılmasının önemini vurgulayan Köymen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kreş projelerinin kadınların kamusal hayata katılımına sunduğu katkıya dikkat çekti.

Gülsüm Kav ve Betül Çotuksöken'den değerlendirmeler

Panelde söz alan Gülsüm Kav, son dönemde artan kadın cinayetlerine değinerek, koruma talebine rağmen öldürülen kadınların, şiddete karşı mekanizmaların yeterince işletilmediğinin kanıtı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Betül Çotuksöken ise kadınların eğitim ve akademik yaşamda karşılaştıkları eşitsizliklerin kariyer süreçlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Film gösterimi ve konser

Etkinlikler kapsamında yönetmenliğini Münire Armstrong'un yaptığı "Gönüllü" adlı belgesel filmin gösterimi ve ardından bir söyleşi gerçekleştirildi. 8 Mart programı, kadın müzisyenlerden oluşan Peradi Ensemble grubunun akşam saat 20.30'da vereceği konserle devam edecek.