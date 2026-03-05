Maltepe'de 8 Mart Etkinliği... Belediye Başkanı Köymen'den "Kadın Hakları Mücadelesi Politiktir" Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe'de 8 Mart Etkinliği... Belediye Başkanı Köymen'den "Kadın Hakları Mücadelesi Politiktir" Vurgusu

05.03.2026 16:06  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında panel, film gösterimi, söyleşi ve konserden oluşan bir dizi etkinlik düzenledi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panelde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Kadın hakları mücadelesi ve kadın cinayetlerine karşı yürüttüğümüz mücadele son derece politiktir. Bu, boş zamanlarda yapılacak bir uğraş değildir" dedi.

(İSTANBUL) Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında panel, film gösterimi, söyleşi ve konserden oluşan bir dizi etkinlik düzenledi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Kadın hakları mücadelesi ve kadın cinayetlerine karşı yürüttüğümüz mücadele son derece politiktir. Bu, boş zamanlarda yapılacak bir uğraş değildir" dedi.

Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Eşitlik Mücadelesinde Geri Adım Yok!" başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in moderatörlüğünü üstlendiği panele; Belediye Başkanı Esin Köymen ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, konuşmacı olarak yer aldı.

"Hayatta nasıl bir duruş sergiliyorsak onu savunmalıyız"

Panelde, "Kadınlar ve Çağdaş Özne Olmak: Kadın Cinayetleri ve Yaşam Hakları Mücadelesi" başlığı altında sunum yapan Belediye Başkanı Esin Köymen, kadın hakları mücadelesinin güçlü bir politik duruş gerektirdiğini vurguladı. Konuşmasına, cinayete kurban giden Fatma Nur Çelik ve kızı ile Fatmanur Çelik öğretmeni anarak başlayan Köymen, şunları kaydetti:

"Kadın hakları mücadelesi ve kadın cinayetlerine karşı yürüttüğümüz mücadele son derece politiktir. Bu, boş zamanlarda yapılacak bir uğraş değildir. Hayatta nasıl bir duruş sergiliyorsak, bulunduğumuz her yerde o duruşu savunmak zorundayız."

Toplumcu yerel yönetim anlayışı

Belediyeciliğin sadece altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını, toplumcu bir yerel yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Köymen, çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle şekillendirdiklerini belirtti. Kadınların sosyal yaşamda daha görünür olması için mahalle evleri oluşturduklarını ve kreşlerin yaygınlaştırılmasının önemini vurgulayan Köymen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kreş projelerinin kadınların kamusal hayata katılımına sunduğu katkıya dikkat çekti.

Gülsüm Kav ve Betül Çotuksöken'den değerlendirmeler

Panelde söz alan Gülsüm Kav, son dönemde artan kadın cinayetlerine değinerek, koruma talebine rağmen öldürülen kadınların, şiddete karşı mekanizmaların yeterince işletilmediğinin kanıtı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Betül Çotuksöken ise kadınların eğitim ve akademik yaşamda karşılaştıkları eşitsizliklerin kariyer süreçlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Film gösterimi ve konser

Etkinlikler kapsamında yönetmenliğini Münire Armstrong'un yaptığı "Gönüllü" adlı belgesel filmin gösterimi ve ardından bir söyleşi gerçekleştirildi. 8 Mart programı, kadın müzisyenlerden oluşan Peradi Ensemble grubunun akşam saat 20.30'da vereceği konserle devam edecek.

Kaynak: ANKA

Maltepe Belediyesi, Kadınlar Günü, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Yaşar Kemal, Esin Köymen, Etkinlik, Maltepe, Güncel, Emekçi, 8 Mart, Dünya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de 8 Mart Etkinliği... Belediye Başkanı Köymen'den 'Kadın Hakları Mücadelesi Politiktir' Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD ve İsrail şaşkın: İran’ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 17:52:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Maltepe'de 8 Mart Etkinliği... Belediye Başkanı Köymen'den "Kadın Hakları Mücadelesi Politiktir" Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.