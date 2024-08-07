Maltepe\'de bahçede başlayan yangın metruk bir binaya sıçradı

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Maltepe'de bahçede başlayıp metruk bir binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Küçükyalı Merkez Mahallesi Şehit Eren Tecimel Sokak'taki metruk bir binanın bahçesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın dış cephesine de sıçrarken, oluşan yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olayda, binanın dış cephesinde ve çevredeki evlerin bahçelerindeki meyve ağaçları zarar gördü.