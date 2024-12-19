Maltepe\'de Çatı Katında Yangın

Maltepe'de bir binanın çatı katındaki daire çıkan yangında hasar gördü.
Zümrütevler Mahallesi Nil Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katındaki dairede, izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın dairede hasara neden oldu.
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