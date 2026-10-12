Maltepe'de çöken bina için AFAD ve Valilik 9 milyon lira aktaracak - Son Dakika
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Maltepe'de çöken bina için AFAD ve Valilik 9 milyon lira aktaracak

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Maltepe\'de çöken bina için AFAD ve Valilik 9 milyon lira aktaracak
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Maltepe'de 3 katı çöken 7 katlı binada 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, çöken binadaki hemşehrilerin acil ihtiyaçları için AFAD ve Valilik tarafından yaklaşık 9 milyon lira aktarılacağını açıkladı.

MALTEPE'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin ise yaralandığı 3 katı çöken 7 katlı binaya ilişkin konuşan İstanbul Valisi Davut Gül "Hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve Valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon lira aktarılacak" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de yıkılan ve tahliye edilen binalarla ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı. Vali Gül, "Bugün itibariyle çöken binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve Valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon lira aktarılacak" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Maltepe'de çöken bina için AFAD ve Valilik 9 milyon lira aktaracak - Son Dakika
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