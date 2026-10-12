Maltepe\'de çöken bina için AFAD ve Valilik 9 milyon lira aktaracak

MALTEPE'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin ise yaralandığı 3 katı çöken 7 katlı binaya ilişkin konuşan İstanbul Valisi Davut Gül "Hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve Valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon lira aktarılacak" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de yıkılan ve tahliye edilen binalarla ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı. Vali Gül, "Bugün itibariyle çöken binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve Valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon lira aktarılacak" dedi.