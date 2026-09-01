Maltepe'de D-100'de otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi savrulma anı kamerada
D-100 kara yolunun Maltepe mevkisinde bir otomobilin aynı yönde ilerleyen motosiklete çarpması sonucu motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Kaza anı, başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle yere savrulan iki kişinin ardından motosikletin sürüklendiği ve ikilinin motosiklete binip bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Maltepe'de otomobilin motosiklete çarpması, başka bir aracın araç içi kamerasınca kaydedildi.
D-100 kara yolunda seyreden 06 F 9863 plakalı otomobil, Maltepe mevkisinde aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı.
Kazada motosikletteki 2 kişi yola savruldu.
Kaza anı, kara yolunda seyreden başka bir aracın araç içi kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün ve arkasında bulunan kişinin yerde savrulduğu, daha sonra sürüklenen motosiklete binip bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.
Kaynak: AA
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