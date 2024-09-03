Maltepe\'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Cadde Trafiğe Kapandı

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MALTEPE'de kum yüklü hafriyat kamyonu, inşaat şantiye alanına yükünü boşalttığı sırada devrildi. Kazada, şans eseri yaralanan olmazken cadde bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Altıntepe Mahallesi, Galipbey Caddesi üzerinde bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Adem Narin'in kullandığı 77 BN 992 plakalı hafriyat kamyonu, inşaat şantiyesine yanaşıp yükünü boşalttığı sırada devrildi. Dorseden dökülen kumlarla cadde trafiğe kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. Hafriyat kamyonu vinç yardımıyla kaldırıldı. Kamyondan dökülen kum ise kepçe ile kaldırılarak cadde tekrar araç trafiğine açıldı.