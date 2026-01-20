Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda "Kadın El Emeği Pazarı" Açıldı

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nin "Kadın El Emeği Pazarı" Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açıldı. Açılışta üretici kadınlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Esin Köymen, "Kadın emeğiyle üretilen her parçada emek, dayanışma ve umut var. Kadın üreticilerle buluşmak ve el emeği ürünleri görmek için Kadın El Emeği Pazarı'na tüm komşularımızı bekliyoruz" dedi.

Maltepe Belediyesi, kadınların üretim gücünü destekleyerek el emeklerini görünür kılmak için "Kadın El Emeği Pazarı" kurdu. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan pazarın açılışını, Başkan Köymen yaptı.

Açılış sonrası stantları tek tek gezerek el emeği ürünleri inceleyen Köymen, kadınlarla sohbet etti. Kadın girişimcilere destek olmaya devam edeceklerini belirten Köymen, "Kadın emeğiyle üretilen her parçada emek, dayanışma ve umut var. Kadın üreticilerle buluşmak ve el emeği ürünleri görmek için Kadın El Emeği Pazarı'na tüm komşularımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Stantta el emeği çalışmalarını sergileyen Melike Kara, "Esin Başkanımız bize stant ve burada yer olanağı sağladı. Bir engelli olarak bu olanağı sunduğu için teşekkür ederim. Çalışmalarımızı sergileyince özgüvenimiz artıyor" ifadelerini kullandı.

Kadın El Emeği Pazarı için Köymen'e teşekkür eden Selcan Ergül, "Bu sayede ev bütçesine ve kendi bütçemize üreterek katkı sağlıyoruz" dedi.

Nükhet Torun Tekkalmış ise "Burada kadınlar emeklerini sunma olanağı elde etti. Ben emekliyim. Stant açmak için stant ücretleri çok pahalı. Bir yer kiralamak çok pahalı. Büyük ücretler ödemek durumundayız. Maltepe Belediyesi bize bu olanağı ücretsiz sağladı. Maltepe Belediyesi'ne ve Esin Başkan'a bize destek olduğu için teşekkür ederim" diye konuştu.

Kadınlar, el emeği ürünlerini satışa sunuyor

Pazar, Maltepe'de ikamet eden, el emeği üretim yapan kadınlar için kuruldu. Ücretsiz verilen stantlarda her hafta başka bir grup, ürünlerini satışa sunma olanağı bulacak. Pazarda kadınlar tarafından hazırlanan hediyelik eşyalar, takılar, şapkalar, el işi ve örgüsü ürünler, mumlar, tekstil ve seramik ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün sergilenecek.

Pazar, 20 Ocak-9 Şubat 2026 tarihlerinde 11.00- 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.