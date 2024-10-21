Maltepe\'de Minibüs TIR\'a Çarptı: 8 Yaralı

Güncel

Bu kez de basına sataştı

MALTEPE'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi, Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre Berkay B.'nin kullandığı 34 M 2903 plakalı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 57 ABN 596 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.