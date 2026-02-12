Maltepe Belediyesi, Ramazan Ayında İlçe Sakinlerini Aynı Sofrada Buluşturacak

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, ramazan ayında Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu iftar çadırında ilçe sakinlerini ağırlayacak. Ay boyunca kültür sanat etkinlikleri ve "İnanç Rotaları" kapsamında geziler düzenlenecek.

Maltepe Belediyesi, ramazan ayı öncesinde sosyal hizmetlerden kültür sanat etkinliklerine, ibadethane temizliğinden gıda hijyen denetimlerine pek çok alanda hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Maltepelileri aynı sofrada buluşturmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'na iftar çadırı kuruldu. Otuz gün boyunca binlerce ilçe sakininin ağırlanacağı iftar sofraları öncesinde Kuran dinletisi de gerçekleştirilecek.

Ramazan akşamları, meddah anlatımlarıyla başlayacak; ardından geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz gösterileri ve çocuklara yönelik eğlencelerle devam edecek. Çocuklar ve aileler için yarışmalar, oyunlar, fasıl ekibi ve maskot müzikalleri de hayata geçirilecek.

Ramazan etkinlikleri kapsamında İstanbul'un kutsal mekanlarına 23 Şubat-13 Mart 2026 tarihleri arasında "İnanç Rotaları" adıyla turlar düzenlenecek. Ziyaretler çerçevesinde Eyüpsultan'da bulunan Eyüp Sultan Cami ve Eyüp Sultan Türbesi, Fatih'teki Hırka-i Şerif Cami ve Beykoz'daki Hazreti Yuşa Camii ile Tepesi'ne geziler gerçekleştirilecek.

Ramazan ayının manevi atmosferinin hissedileceği özel ziyaretlerde, Maltepelilere rehber ve sağlık ekibi de eşlik edecek.