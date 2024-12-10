Maltepe\'de Sağanak Yağış Caddeleri Su Bastı

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MALTEPE'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, yağmur suyu mazgallarının tıkanması sonucu caddeler suyla doldu. Maltepe metrosuna giden ve güzergahı su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da gün boyunca yağmur etkili oldu. Sağanak yağmurdan etkilenen ilçelerden birisi de Maltepe oldu.. Vatandaşların Maltepe metrosuna giderken kullandıkları Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi ve Sakarya Sokak üzerindeki yağmur suyu mazgalları tıkandı. Su basan sokaklarda insanlar yürüyemedi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.