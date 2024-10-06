Maltepe'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Maltepe'de 3 kişinin yaralandığı mantı atölyesine silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Seher Sokak'taki mantı atölyesine dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda iş yeri sahibi Sinan B. ve çocukları Caner B. ve Aytaç B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 1'ini gözaltına aldı.
Öte yandan, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda iş yerine gelen şüphelilerin silahla ateş ettikleri görülüyor.
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