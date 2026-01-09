İklim Değişikliğiyle Mücadele Yol Haritası, Maltepe Belediye Meclisi'nde Kabul Edildi

(İSTANBUL)- Maltepe Belediye Meclisi'nde görüşülen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP), ilçede sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarını kapsayan yol haritası olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Maltepe Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısının ikincisi, Meclis Birinci Grup Başkanvekili Nimet Karabulut başkanlığında yapıldı. Toplantıda Maltepe ilçesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) ile ilgili teklifin de olduğu maddeler oylandı. SECAP eylem planı meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi. SECAP eylem planıyla Maltepe ilçesinin mevcut sera gazı emisyon miktarının hesaplanması, iklim değişikliği risk ve kırılganlık değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Çalışmayla Maltepe'de atık ayrıştırmadan yeşil alanlara, su yönetiminden ulaşıma kadar pek çok konuda sürdürülebilir yaşam tarzlarına geçiş desteklenecek.

Bir sonraki Meclis toplantısı 2 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Toplantı, Maltepe Belediyesi'nin X ve Youtube hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.