İklim Değişikliğiyle Mücadele Yol Haritası, Maltepe Belediye Meclisi'nde Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İklim Değişikliğiyle Mücadele Yol Haritası, Maltepe Belediye Meclisi'nde Kabul Edildi

09.01.2026 17:16  Güncelleme: 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Belediye Meclisi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) ile sera gazı emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliği uyum stratejilerini oy birliğiyle onayladı.

(İSTANBUL)- Maltepe Belediye Meclisi'nde görüşülen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP), ilçede sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarını kapsayan yol haritası olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Maltepe Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısının ikincisi, Meclis Birinci Grup Başkanvekili Nimet Karabulut başkanlığında yapıldı. Toplantıda Maltepe ilçesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) ile ilgili teklifin de olduğu maddeler oylandı. SECAP eylem planı meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi. SECAP eylem planıyla Maltepe ilçesinin mevcut sera gazı emisyon miktarının hesaplanması, iklim değişikliği risk ve kırılganlık değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Çalışmayla Maltepe'de atık ayrıştırmadan yeşil alanlara, su yönetiminden ulaşıma kadar pek çok konuda sürdürülebilir yaşam tarzlarına geçiş desteklenecek.

Bir sonraki Meclis toplantısı 2 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Toplantı, Maltepe Belediyesi'nin X ve Youtube hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Maltepe, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim Değişikliğiyle Mücadele Yol Haritası, Maltepe Belediye Meclisi'nde Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu
Trump’a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı Trump'a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
2.5 ay önce imza atmıştı Aboubakar’ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme 2.5 ay önce imza atmıştı! Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme
Yıldız Tilbe’den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor
Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer Talibi bu kez Premier Lig’den Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 19:50:07. #7.11#
SON DAKİKA: İklim Değişikliğiyle Mücadele Yol Haritası, Maltepe Belediye Meclisi'nde Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.