Maltepe\'de taksi kaza yaptı: 1 yaralı

MALTEPE'de kavşaktan Sahil Yolu'na dönmek isteyen taksi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada taksi şoförü ve bir yolcu yaralandı. Araç içerisinde sıkışan taksi şoförü Mustafa Düzgün'e sağlık ekipleri hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yalı Mahallesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Düzgün kullandığı 34 TAE 66 plakalı taksiyle, Mimar Sinan Caddesi'nden Sahil Yolu'na çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazanın etkisiyle taksi şoförü araç içerisinde sıkıştı, yolcu Muhammed Erkan da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yolcu Erkan'ı ambulansla hastaneye sevk ederken, ekipler araç içerisinde sıkışan Düzgün'ü kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Düzgün'ü hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Düzgün daha sonra ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa konuldu. Ambulansta da kalp masajı yapılan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Tedavisi hastanede devam eden Düzgün'ün sağlık durumunun ağır olduğu, yaralı yolcu Muhammed Erkan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.