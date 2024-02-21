Maltepe'de Taksi Şoförü Silahla Yaralandı, Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Maltepe'de Taksi Şoförü Silahla Yaralandı, Şüpheli Serbest Bırakıldı

Maltepe\'de Taksi Şoförü Silahla Yaralandı, Şüpheli Serbest Bırakıldı

Maltepe'de bir taksi durağında çıkan kavgada, husumetli olduğu şoför Fırat N.S'yi silahla yaralayan şüpheli Yusuf A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şoför hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumu iyi.

21.02.2024 12:21
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Maltepe'de bir taksi durağında çıkan kavgada şoförü silahla yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fındıklı Mahallesi'ndeki bir taksi durağında çıkan kavgada, husumetli olduğu şoför Fırat N.S'yi (29) silahla bacağından vurarak kaçan şüpheli Yusuf A. (23) polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hastanede tedavi altına alınan taksi şoförünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Maltepe, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

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