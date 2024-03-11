Maltepe\'de Uyuşturucu İmalatı Operasyonu: 1 Tutuklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emre Saltık'ın anma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Emre Saltık'ın vefatının 7'nci yılında düzenlenen anma törenine katıldı. Tören sırasında yaptığı açıklamada, Saltık'ın hocalığını, sazını, sözünü ve derin izler bırakmasını konuştuklarını belirten Özel, Saltık'ın ilk albümünde Filistin'i ve Filistin'le dayanışmayı işlemesini anlamlı bulduklarını ifade etti. Özel, Saltık'ın erken kaybedilmesinin ne kadar büyük bir kayıp olduğunu vurgulayarak, Saltık'ın CHP ailesinin de yeri doldurulamaz bir üyesi olduğunu söyledi. Törenin ardından Özel ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Saltık'ın ailesi mezara karanfil bıraktı.