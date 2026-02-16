Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

16.02.2026 11:32
Maltepe'de uyuşturucu ticareti yapan E.S. ve A.A. suçüstü yakalandı, 2 kg uyuşturucu ele geçirildi.

MALTEPE'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda satıcı oldukları belirlenen E.S. (34) ve A.A. (32) suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 998 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları yönünde ihbar bulunan iki şüpheliyi takibe aldı. Cevizli Mahallesi'nde 14 Şubat günü U.C.K. isimli kişiye uyuşturucu sattıkları tespit edilen E.S. ve A.A., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 2 parça halinde toplam 2,15 gram marihuana ele geçirildi. Ayrıca 'zula evi' olarak kullandıkları belirlenen 2 ayrı adreste ve motosikletlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 998 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 2 cep telefonu, 19 bin 700 lira ve 2 bin 50 euro bulundu.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A., 'Uyuşturucu madde ticareti ve satışı' ile 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklanırken, E.S. ve U.C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güvenlik, Maltepe, Güncel, Suç, Son Dakika

Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
